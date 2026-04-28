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S&P 500-Performance

Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge

28.04.26 22:32 Uhr
Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge | finanzen.net

Der S&P 500 sank heute.

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Indizes
S&P 500
7.138,8 PKT -35,1 PKT -0,49%
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Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,49 Prozent tiefer bei 7.138,80 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 57,747 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,404 Prozent auf 7.144,96 Punkte an der Kurstafel, nach 7.173,91 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.115,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7.152,52 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.368,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, lag der S&P 500 bei 6.978,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, stand der S&P 500 bei 5.528,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,09 Prozent nach oben. Bei 7.178,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Centene (+ 13,95 Prozent auf 49,57 USD), Franklin Resources (+ 6,86 Prozent auf 29,46 USD), AvalonBay Communities (+ 5,29 Prozent auf 183,50 USD), Robert Half (+ 5,24 Prozent auf 27,52 USD) und UDR (+ 4,83 Prozent auf 36,21 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Alexandria Real Estate Equities (-11,30 Prozent auf 40,41 USD), Zimmer Biomet (-10,57 Prozent auf 82,80 USD), Pentair (-10,20 Prozent auf 82,86 USD), Universal Health Services (-9,45 Prozent auf 162,54 USD) und Corning (-8,90 Prozent auf 153,05 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42.772.941 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,327 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. In puncto Dividendenrendite ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,98 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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