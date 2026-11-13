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Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht Verluste

Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht Verluste

Der S&P 500 zeigt sich am fünften Tag der Woche in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
479.30 EUR -47.10 EUR -8.95 %
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Apple Inc.
324.95 EUR 3.65 EUR 1.14 %
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AppLovin Corp
372.05 EUR 11.75 EUR 3.26 %
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Cerebras Systems Inc
108.13 USD 10.38 USD 10.62 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
118.54 EUR -2.82 EUR -2.32 %
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Cisco Inc.
86.99 EUR -5.08 EUR -5.52 %
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Coherent Corp.
208.00 EUR 5.30 EUR 2.61 %
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Dell Technologies
305.80 EUR -31.45 EUR -9.33 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 0.0 %
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Global Payments Inc.
80.00 EUR -10.00 EUR -11.11 %
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NVIDIA Corp.
147.36 EUR -2.98 EUR -1.98 %
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Sandisk Corp
780.00 EUR -60.00 EUR -7.14 %
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Sysco Corp.
69.50 EUR 0.88 EUR 1.28 %
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Texas Pacific Land Corp Registered Shs
253.20 EUR -1.80 EUR -0.71 %
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Western Union Company
5.97 EUR -0.06 EUR -1.03 %
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Indizes
S&P 500
7,554.76 USD -37.64 USD -0.5 %
News | Analysen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,53 Prozent schwächer bei 7.551,81 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,794 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,442 Prozent fester bei 7.625,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 7.592,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.621,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.499,40 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,75 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.805,45 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.798,99 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 6.737,49 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,11 Prozent. Bei 7.844,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Cerebras Systems (+ 10,67 Prozent auf 108,18 USD), Charter A (+ 4,65 Prozent auf 138,83 USD), Global Payments (+ 4,54 Prozent auf 92,19 USD), AppLovin (+ 4,13 Prozent auf 409,95 USD) und Texas Pacific Land (+ 3,96 Prozent auf 292,32 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-9,65 Prozent auf 528,80 USD), Sandisk (-7,77 Prozent auf 864,62 USD), Dell Technologies (-7,61 Prozent auf 342,94 USD), Coherent (-6,99 Prozent auf 215,87 USD) und Cisco (-6,30 Prozent auf 95,58 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 55.856.623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,60 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research

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