Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

S&P 500 im Blick

22:32

Der S&P 500 zeigte sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent schwächer bei 7.482,71 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,632 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,552 Prozent auf 7.462,46 Punkte an der Kurstafel, nach 7.503,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.421,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.488,51 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,323 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.405,73 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der S&P 500 mit 6.782,81 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.225,52 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,10 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Akamai (+ 10,67 Prozent auf 126,57 USD), Arista Networks (+ 8,76 Prozent auf 181,05 USD), Super Micro Computer (+ 7,31 Prozent auf 28,17 USD), Sandisk (+ 6,77 Prozent auf 1.727,18 USD) und Valero Energy (+ 6,26 Prozent auf 282,88 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Synchrony Financial (-9,61 Prozent auf 68,26 USD), Moderna (-7,48 Prozent auf 73,80 USD), ResMed (-6,33 Prozent auf 205,84 USD), Perrigo Company (-5,99 Prozent auf 10,52 USD) und Bath Body Works (-5,97 Prozent auf 19,39 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 37.708.380 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,143 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 11,55 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net