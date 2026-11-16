S&P 500-Marktbericht

Der S&P 500 notierte am Montag im Minus.

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1,92 Prozent tiefer bei 7.416,59 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 63,547 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,647 Prozent auf 7.512,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7.561,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 7.515,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.400,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 7.659,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 7.785,76 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.734,11 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,14 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Tyson Foods (+ 7,91 Prozent auf 63,95 USD), Centene (+ 6,40 Prozent auf 74,77 USD), General Mills (+ 5,13 Prozent auf 35,24 USD), ConAgra Foods (+ 4,19 Prozent auf 15,16 USD) und Tractor Supply (+ 4,12 Prozent auf 37,95 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Dell Technologies (-13,64 Prozent auf 320,55 USD), Coherent (-12,34 Prozent auf 203,43 USD), Bloom Energy (-12,21 Prozent auf 177,28 USD), Corning (-11,15 Prozent auf 106,17 USD) und Vertiv (-10,00 Prozent auf 188,67 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 72.616.890 Aktien gehandelt. Mit 4,698 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net