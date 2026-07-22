Schwacher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell

Index-Bewegung

23.07.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 verliert am Mittag an Wert.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE 1,34 Prozent leichter bei 7.398,65 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 62,096 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1,13 Prozent tiefer bei 7.414,43 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.498,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.450,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7.376,00 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 1,21 Prozent zurück. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 7.365,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wurde der S&P 500 mit 7.108,40 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.358,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,88 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.620,90 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Allegion (+ 12,06 Prozent auf 156,83 USD), United Rentals (+ 11,97 Prozent auf 1.158,97 USD), Lockheed Martin (+ 11,30 Prozent auf 572,50 USD), Thermo Fisher Scientific (+ 9,45 Prozent auf 576,21 USD) und Raytheon Technologies (+ 7,89 Prozent auf 210,26 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Tesla (-14,22 Prozent auf 320,81 USD), Rollins (-9,71 Prozent auf 39,25 USD), Dover (-7,55 Prozent auf 198,33 USD), Globe Life (-7,42 Prozent auf 170,36 USD) und Alphabet C (ex Google) (-6,99 Prozent auf 318,02 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12.608.005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,390 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Perrigo Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,97 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net