Schwacher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 aktuell

NASDAQ 100-Kursentwicklung

NASDAQ 100-Handel heute.

Um 20:00 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,36 Prozent auf 27.905,41 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,084 Prozent schwächer bei 28.265,54 Punkten, nach 28.289,19 Punkten am Vortag.

Bei 28.295,80 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 27.609,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,35 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 30.569,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30.084,50 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 24.993,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,71 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Alnylam Pharmaceuticals (+ 6,15 Prozent auf 166,29 USD), AppLovin (+ 4,13 Prozent auf 409,95 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3,18 Prozent auf 36,55 USD), Airbnb (+ 2,92 Prozent auf 186,42 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,63 Prozent auf 640,00 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-9,65 Prozent auf 528,80 USD), Nebius (-8,34 Prozent auf 117,91 USD), Sandisk (-7,77 Prozent auf 864,62 USD), CoreWeave (-7,28 Prozent auf 52,48 USD) und Cisco (-6,30 Prozent auf 95,58 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 55.856.623 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 4,55 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net