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CAC 40-Entwicklung

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

So bewegt sich der CAC 40 morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194.72 EUR 3.58 EUR 1.87 %
Charts | News | Analysen
Carrefour S.A.
12.95 EUR -0.08 EUR -0.61 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
434.30 EUR 1.55 EUR 0.36 %
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Pernod Ricard S.A.
67.96 EUR 0.36 EUR 0.53 %
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Renault S.A.
27.76 EUR 0.07 EUR 0.25 %
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Stellantis
4.15 EUR 0.08 EUR 1.93 %
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Indizes
CAC 40
8,007.76 EUR 38.34 EUR 0.48 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,29 Prozent auf 7.946,21 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,132 Prozent auf 7.958,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7.969,42 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.967,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7.944,72 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Wert von 7.897,19 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.509,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8.121,07 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,04 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 8.421 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,421 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie weist mit 4,70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,09 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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