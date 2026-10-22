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CAC 40-Performance

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 fällt am Mittag

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 fällt am Mittag

Der CAC 40 verliert heute an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.78 EUR -2.20 EUR -1.11 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
406.40 EUR 1.00 EUR 0.25 %
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Pernod Ricard S.A.
65.06 EUR -1.80 EUR -2.69 %
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Renault S.A.
26.39 EUR -0.98 EUR -3.58 %
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Stellantis
3.72 EUR -0.07 EUR -1.85 %
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Indizes
CAC 40
7,816.87 EUR -104.81 EUR -1.32 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,42 Prozent auf 7.808,94 Punkte zurück. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,351 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,816 Prozent leichter bei 7.857,01 Punkten in den Handel, nach 7.921,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7.791,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7.859,66 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 0,969 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.154,91 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 22.07.2026, einen Stand von 8.437,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.206,87 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,71 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern registriert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 192.434 Aktien gehandelt. Mit 214,868 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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