ATX-Marktbericht

Der ATX gibt sich heute schwächer.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 2,36 Prozent schwächer bei 6.074,63 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 185,423 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,013 Prozent höher bei 6.222,58 Punkten, nach 6.221,75 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.227,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.074,63 Einheiten.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der ATX auf 6.270,26 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.672,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der ATX noch bei 4.948,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,51 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 1,00 Prozent auf 15,16 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,00 EUR), Verbund (+ 0,71 Prozent auf 70,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,05 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,57 Prozent auf 69,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Raiffeisen (-6,12 Prozent auf 54,50 EUR), Lenzing (-4,77 Prozent auf 9,18 EUR), AT S (AT&S) (-3,93 Prozent auf 92,80 EUR), Erste Group Bank (-3,48 Prozent auf 105,30 EUR) und BAWAG (-3,17 Prozent auf 155,70 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 253.555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,235 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net