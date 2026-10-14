Schwacher Handel in Wien: ATX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Marktbericht

14.10.26 17:57 Uhr

So performte der ATX am Mittwoch letztendlich.

Am Mittwoch schloss der ATX den Handel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 6.619,12 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 187,797 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6.627,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6.627,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6.666,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.594,75 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,13 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 14.09.2026, den Stand von 6.763,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, stand der ATX bei 6.505,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.697,35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 23,68 Prozent aufwärts. Bei 7.043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Zähler.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 4,51 Prozent auf 11,12 EUR), Wienerberger (+ 1,90 Prozent auf 15,57 EUR), PORR (+ 0,98 Prozent auf 30,95 EUR), OMV (+ 0,88 Prozent auf 74,25 EUR) und voestalpine (+ 0,64 Prozent auf 44,16 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen UNIQA Insurance (-2,09 Prozent auf 16,90 EUR), Raiffeisen (-1,40 Prozent auf 56,50 EUR), BAWAG (-1,23 Prozent auf 168,20 EUR), Verbund (-1,04 Prozent auf 66,40 EUR) und AT S (AT&S) (-0,50 Prozent auf 201,00 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 531.276 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,613 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net