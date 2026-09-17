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Index im Fokus

Schwacher Handel in Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der ATX verliert am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.20 EUR 1.40 EUR 1.69 %
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ATX
6,771.70 EUR -38.74 EUR -0.57 %
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Um 09:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 6.778,39 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190,475 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.810,91 Zählern und damit 0,007 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.810,44 Punkte).

Das Tageshoch des ATX betrug 6.846,76 Punkte, das Tagestief hingegen 6.770,54 Zähler.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6.701,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.568,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.578,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26,66 Prozent nach oben. Bei 6.914,35 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Palfinger (+ 1,81 Prozent auf 30,95 EUR), Andritz (+ 1,32 Prozent auf 84,60 EUR), voestalpine (+ 1,26) Prozent auf 46,50 EUR), DO (+ 1,26 Prozent auf 193,60 EUR) und PORR (+ 1,08 Prozent auf 37,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Raiffeisen (-8,71 Prozent auf 59,20 EUR), Vienna Insurance (-0,56 Prozent auf 71,10 EUR), OMV (-0,56 Prozent auf 71,50 EUR), BAWAG (-0,06 Prozent auf 177,40 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 22,60 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 137.767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 46,031 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,79 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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