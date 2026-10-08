Schwacher Handel in Wien: ATX mittags im Minus

ATX aktuell

08.10.26 12:25 Uhr

Der ATX zeigt sich derzeit im Minus.

Am Donnerstag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,25 Prozent tiefer bei 6.529,14 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 191,915 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,229 Prozent auf 6.596,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6.611,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.596,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.507,63 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 2,81 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der ATX mit 6.905,58 Punkten gehandelt. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 6.376,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.702,68 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 22,00 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 1,98 Prozent auf 64,35 EUR), EVN (+ 0,70 Prozent auf 28,75 EUR), Österreichische Post (+ 0,33 Prozent auf 30,80 EUR), OMV (+ 0,27 Prozent auf 73,10 EUR) und AT S (AT&S) (-0,46 Prozent auf 218,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Lenzing (-10,72 Prozent auf 11,16 EUR), Raiffeisen (-3,03 Prozent auf 56,00 EUR), voestalpine (-2,98 Prozent auf 41,72 EUR), STRABAG SE (-2,64 Prozent auf 99,50 EUR) und Wienerberger (-2,13 Prozent auf 15,17 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 149.526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 45,177 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net