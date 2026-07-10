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ATX im Fokus

Schwacher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

Schwacher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

Der ATX gibt seine Gewinne vom Vortag am Montagmorgen wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
71.60 EUR -0.70 EUR -0.97 %
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AT & S (AT&S)
178.00 EUR -11.40 EUR -6.02 %
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DO & CO
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
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OMV AG
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Österreichische Post AG
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Schoeller-Bleckmann
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STRABAG SE
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Verbund AG
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Wienerberger AG
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Indizes
ATX
6,442.85 EUR -42.04 EUR -0.65 %
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Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,64 Prozent schwächer bei 6.443,44 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 180,861 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,108 Prozent tiefer bei 6.477,89 Punkten, nach 6.484,89 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 6.440,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.477,89 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der ATX bei 6.258,71 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 5.797,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.483,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 20,40 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6.599,69 Punkte. 5.007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 1,17 Prozent auf 60,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,82 Prozent auf 30,70 EUR), EVN (+ 0,70 Prozent auf 28,95 EUR), CA Immobilien (+ 0,62 Prozent auf 24,30 EUR) und Verbund (+ 0,35 Prozent auf 57,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-2,68 Prozent auf 181,80 EUR), DO (-1,65 Prozent auf 209,00 EUR), Wienerberger (-1,43 Prozent auf 22,08 EUR), STRABAG SE (-1,27 Prozent auf 85,20 EUR) und Andritz (-1,24 Prozent auf 71,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 30.897 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,677 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank