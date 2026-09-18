Schwacher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag in der Verlustzone

ATX Prime-Performance im Fokus

18.09.26 12:25 Uhr

Der ATX Prime zeigt sich derzeit in Rot.

Am Freitag sinkt der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,30 Prozent auf 3.356,35 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,018 Prozent tiefer bei 3.365,70 Punkten, nach 3.366,31 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.370,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3.348,13 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,721 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 3.268,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.211,12 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 2.313,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 26,27 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.392,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,86 Prozent auf 177,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,05 Prozent auf 62,20 EUR), Polytec (+ 1,85 Prozent auf 4,95 EUR), Wolford (+ 0,93 Prozent auf 2,18 EUR) und Rosenbauer (+ 0,62 Prozent auf 64,80 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Vienna Insurance (-2,67 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (-2,45 Prozent auf 18,28 EUR), Erste Group Bank (-1,96 Prozent auf 120,10 EUR), Wienerberger (-1,95 Prozent auf 17,58 EUR) und STRABAG SE (-1,86 Prozent auf 105,40 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 208.403 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,915 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net