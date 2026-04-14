Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus

ATX Prime-Kursentwicklung

Der ATX Prime sank am Abend.

Am Freitag sank der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 1,08 Prozent auf 2.898,02 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent stärker bei 2.929,70 Punkten in den Handel, nach 2.929,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2.893,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.930,53 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,461 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, notierte der ATX Prime bei 2.910,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.799,35 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Wert von 2.215,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,02 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.973,28 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,70 EUR), Warimpex (+ 5,81 Prozent auf 0,51 EUR), Frequentis (+ 3,75 Prozent auf 71,90 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,89 Prozent auf 5,70 EUR) und Marinomed Biotech (+ 2,56 Prozent auf 10,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-4,38 Prozent auf 100,40 EUR), Wienerberger (-3,37 Prozent auf 22,34 EUR), voestalpine (-3,07 Prozent auf 44,78 EUR), Rosenbauer (-3,01 Prozent auf 58,00 EUR) und Palfinger (-2,66 Prozent auf 34,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 530.357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,656 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Die ZUMTOBEL-Aktie hat mit 6,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 7,33 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net