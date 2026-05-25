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Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus

26.05.26 17:57 Uhr
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus | finanzen.net

Der ATX Prime notierte am zweiten Tag der Woche im negativen Bereich.

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Aktien
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Indizes
ATX Prime
3.013,8 PKT -22,9 PKT -0,75%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,75 Prozent schwächer bei 3.013,78 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3.036,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3.036,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.042,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.013,78 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der ATX Prime 2.848,78 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2.866,62 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 26.05.2025, den Stand von 2.224,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,38 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.042,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern markiert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 6,92 Prozent auf 2,78 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,31 Prozent auf 34,30 EUR), Warimpex (+ 2,79 Prozent auf 0,52 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,67 Prozent auf 9,60 EUR) und FACC (+ 2,45 Prozent auf 16,70 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Vienna Insurance (-2,92 Prozent auf 63,20 EUR), AT S (AT&S) (-2,78 Prozent auf 140,00 EUR), Lenzing (-2,62 Prozent auf 24,20 EUR), DO (-2,41 Prozent auf 186,20 EUR) und CA Immobilien (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 407.359 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,180 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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