Schwacher Handel in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Minus

Marktbericht

27.08.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Zum Handelsende fiel der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,16 Prozent auf 3.284,56 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,014 Prozent auf 3.322,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3.323,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3.280,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.329,28 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,687 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 3.131,42 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.012,86 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 2.326,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 23,57 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 6,38 Prozent auf 146,80 EUR), Rosenbauer (+ 3,29 Prozent auf 62,80 EUR), Frequentis (+ 3,29 Prozent auf 75,40 EUR), EVN (+ 2,28 Prozent auf 29,10 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,93 Prozent auf 52,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil PORR (-7,50 Prozent auf 37,60 EUR), Wolford (-4,59 Prozent auf 2,08 EUR), Erste Group Bank (-3,27 Prozent auf 121,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,23 Prozent auf 4,49 EUR) und STRABAG SE (-2,72 Prozent auf 85,70 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 338.370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 48,013 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net