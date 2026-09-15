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ATX Prime-Performance

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Der ATX Prime gab zum Handelsschluss nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
154.60 EUR 1.20 EUR 0.78 %
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Indizes
ATX Prime
3,311.48 EUR -7.89 EUR -0.24 %
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Zum Handelsschluss notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,24 Prozent leichter bei 3.311,48 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,026 Prozent auf 3.320,23 Punkte an der Kurstafel, nach 3.319,37 Punkten am Vortag.

Bei 3.322,65 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.283,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.316,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3.162,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2.318,73 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24,58 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.392,50 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 4,26 Prozent auf 68,50 EUR), voestalpine (+ 2,05 Prozent auf 44,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,19 Prozent auf 153,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,02 Prozent auf 3,98 EUR) und Verbund (+ 1,01 Prozent auf 60,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Vienna Insurance (-1,54 Prozent auf 70,40 EUR), Raiffeisen (-1,49 Prozent auf 62,70 EUR), FACC (-1,43 Prozent auf 15,20 EUR), Österreichische Post (-1,42 Prozent auf 31,15 EUR) und Lenzing (-1,17 Prozent auf 21,05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 433.564 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 47,391 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
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08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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