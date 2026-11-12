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Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

Der ATX Prime gab sich zum Handelsende schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DO & CO
219.50 EUR -4.00 EUR -1.79 %
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Erste Group Bank AG
117.40 EUR -0.60 EUR -0.51 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.15 EUR 0.35 EUR 1.14 %
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FACC AG
14.32 EUR 0.30 EUR 2.14 %
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Frequentis
66.00 EUR 2.30 EUR 3.61 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
72.80 EUR -1.40 EUR -1.89 %
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OMV AG
71.85 EUR 0.40 EUR 0.56 %
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Polytec
4.34 EUR 0.34 EUR 8.50 %
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Semperit AG Holding
17.30 EUR -0.60 EUR -3.35 %
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UBM Development AG
15.20 EUR 0.60 EUR 4.11 %
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Warimpex
0.46 EUR 0.00 EUR 1.09 %
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Wienerberger AG
16.64 EUR -0.88 EUR -5.02 %
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Indizes
ATX Prime
3,277.33 EUR -26.50 EUR -0.80 %
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Zum Handelsschluss sank der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,80 Prozent auf 3.277,33 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 3.303,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3.303,83 Punkten am Vortag.

Bei 3.315,00 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.276,84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,75 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 3.243,06 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 3.304,63 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 2.448,92 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 23,29 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit DO (+ 4,00 Prozent auf 234,00 EUR), UBM Development (+ 2,03 Prozent auf 15,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,50 Prozent auf 74,50 EUR), OMV (+ 1,11 Prozent auf 72,85 EUR) und Warimpex (+ 1,09 Prozent auf 0,47 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Semperit (-5,99 Prozent auf 17,25 EUR), Polytec (-4,88 Prozent auf 4,09 EUR), Wienerberger (-4,77 Prozent auf 16,38 EUR), FACC (-4,08 Prozent auf 13,64 EUR) und Frequentis (-3,98 Prozent auf 65,10 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 789.305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 45,721 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,03 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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