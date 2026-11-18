ATX Prime-Marktbericht

Der ATX Prime gibt am Mittwochnachmittag nach.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,03 Prozent tiefer bei 3.164,79 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent schwächer bei 3.197,59 Punkten, nach 3.197,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3.160,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.210,82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,96 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.219,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3.268,68 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Wert von 2.347,40 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 19,06 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 5,35 Prozent auf 14,56 EUR), Frequentis (+ 4,12 Prozent auf 68,20 EUR), Semperit (+ 2,94 Prozent auf 15,75 EUR), UBM Development (+ 2,11 Prozent auf 14,50 EUR) und CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Rosenbauer (-4,12 Prozent auf 51,20 EUR), Lenzing (-2,80 Prozent auf 10,42 EUR), Wienerberger (-2,14 Prozent auf 15,98 EUR) und Raiffeisen (-2,04 Prozent auf 60,10 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 183.088 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 45,488 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net