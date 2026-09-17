Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer

ATX Prime-Performance im Blick

17.09.26 09:27 Uhr

Der ATX Prime gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,40 Prozent leichter bei 3.327,53 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 3.341,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3.340,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3.323,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.357,58 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,57 Prozent nach unten. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Wert von 3.299,02 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3.230,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.284,85 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,18 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.392,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 2,36 Prozent auf 69,40 EUR), Telekom Austria (+ 2,22 Prozent auf 10,12 EUR), Palfinger (+ 1,81 Prozent auf 30,95 EUR), FACC (+ 1,55 Prozent auf 15,68 EUR) und Andritz (+ 1,32 Prozent auf 84,60 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-99,96 Prozent auf 0,00 EUR), Raiffeisen (-8,71 Prozent auf 59,20 EUR), Semperit (-2,99 Prozent auf 17,85 EUR), Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 52,40 EUR) und Rosenbauer (-1,23 Prozent auf 64,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 137.767 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46,031 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

2026 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net