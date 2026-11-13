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Wiener Börse-Handel im Fokus

Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Der ATX fällt am Freitag nach Vortagesgewinnen zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.50 EUR -0.40 EUR -0.47 %
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AT & S (AT&S)
120.60 EUR -5.40 EUR -4.29 %
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CA Immobilien
20.90 EUR -0.20 EUR -0.95 %
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DO & CO
231.00 EUR 11.50 EUR 5.24 %
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Erste Group Bank AG
116.60 EUR -0.80 EUR -0.68 %
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OMV AG
72.70 EUR 0.85 EUR 1.18 %
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Österreichische Post AG
31.75 EUR -0.25 EUR -0.78 %
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Palfinger AG
27.75 EUR -0.35 EUR -1.25 %
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PORR AG
33.05 EUR -0.20 EUR -0.60 %
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voestalpine AG
37.08 EUR -1.78 EUR -4.58 %
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Wienerberger AG
16.42 EUR -0.17 EUR -1.02 %
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Indizes
ATX
6,671.85 EUR -14.04 EUR -0.21 %
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Am Freitag geht es im ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse um 0,13 Prozent auf 6.677,35 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 196,050 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,041 Prozent auf 6.683,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.685,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.654,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.683,88 Zähler.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 3,77 Prozent zu. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 6.627,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der ATX noch bei 6.728,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der ATX noch bei 4.901,81 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 24,77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 1,10 Prozent auf 16,56 EUR), OMV (+ 0,69 Prozent auf 73,35 EUR), PORR (+ 0,45 Prozent auf 33,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,33 Prozent auf 122,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,24 Prozent auf 21,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen voestalpine (-2,43 Prozent auf 36,88 EUR), DO (-1,28 Prozent auf 231,00 EUR), Palfinger (-0,72 Prozent auf 27,70 EUR), Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,75 EUR) und Andritz (-0,59 Prozent auf 84,30 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 82.546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 45,837 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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