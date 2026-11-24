Index im Fokus

So bewegte sich der ATX am Dienstag zum Handelsende.

Am Dienstag ging es im ATX via Wiener Börse schlussendlich um 1,90 Prozent auf 6.221,75 Punkte nach unten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 181,704 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,123 Prozent auf 6.349,82 Punkte an der Kurstafel, nach 6.342,01 Punkten am Vortag.

Bei 6.372,55 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.204,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der ATX mit 6.270,26 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6.617,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4.887,18 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. 5.007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Verbund (+ 1,08 Prozent auf 70,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 20,85 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 30,50 EUR), UNIQA Insurance (-0,21 Prozent auf 19,30 EUR) und OMV (-0,22 Prozent auf 68,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-12,34 Prozent auf 96,60 EUR), voestalpine (-3,85 Prozent auf 32,00 EUR), Andritz (-3,01 Prozent auf 77,40 EUR), Vienna Insurance (-2,39 Prozent auf 73,60 EUR) und Raiffeisen (-2,35 Prozent auf 58,05 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 604.002 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,380 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net