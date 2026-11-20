Index im Blick

Der ATX kann seine Vortagesgewinne am Freitagmorgen nicht halten.

Am Freitag notiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 1,76 Prozent leichter bei 6.266,70 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 186,471 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,065 Prozent auf 6.374,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6.379,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 6.374,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.259,24 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 5,84 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.452,99 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Stand von 6.567,24 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 4.819,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 17,10 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell UNIQA Insurance (+ 2,20 Prozent auf 18,60 EUR), Verbund (+ 0,36 Prozent auf 69,15 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 32,00 EUR), Vienna Insurance (-0,40 Prozent auf 74,70 EUR) und PORR (-0,44 Prozent auf 33,75 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-7,54 Prozent auf 105,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-7,33 Prozent auf 68,30 EUR), Andritz (-3,09 Prozent auf 78,50 EUR), Lenzing (-2,54 Prozent auf 9,96 EUR) und STRABAG SE (-2,11 Prozent auf 102,00 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 61.894 Aktien gehandelt. Mit 43,312 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net