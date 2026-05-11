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Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell

12.05.26 12:25 Uhr
Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell | finanzen.net

Der ATX Prime bewegt sich am Mittag auf rotem Terrain.

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ATX Prime
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Am Dienstag verliert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,59 Prozent auf 2.918,09 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,006 Prozent fester bei 2.935,51 Punkten, nach 2.935,32 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2.898,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2.935,61 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2.877,67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.838,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.210,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,78 Prozent aufwärts. Bei 2.973,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 2,40 Prozent auf 94,00 EUR), AMAG (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), OMV (+ 1,75 Prozent auf 61,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,02 Prozent auf 34,70 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0,99 Prozent auf 10,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Frequentis (-13,80 Prozent auf 71,20 EUR), Wolford (-9,40 Prozent auf 2,70 EUR), Wienerberger (-3,43 Prozent auf 24,24 EUR), AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 99,50 EUR) und Palfinger (-3,21 Prozent auf 34,70 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 141.376 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,394 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX Prime weist die ZUMTOBEL-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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