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Kursverlauf

Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell

Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell

ATX Prime-Handel am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
81.00 EUR -0.70 EUR -0.86 %
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AT & S (AT&S)
171.40 EUR -29.60 EUR -14.73 %
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CA Immobilien
21.10 EUR -0.05 EUR -0.24 %
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Erste Group Bank AG
110.90 EUR 0.40 EUR 0.36 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.55 EUR -0.30 EUR -1.01 %
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FACC AG
13.82 EUR -0.24 EUR -1.71 %
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OMV AG
73.95 EUR -0.45 EUR -0.60 %
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UBM Development AG
15.20 EUR -0.45 EUR -2.88 %
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UNIQA Insurance AG
16.86 EUR -0.08 EUR -0.47 %
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Vienna Insurance
66.10 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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Warimpex
0.47 EUR -0.02 EUR -4.90 %
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Wienerberger AG
16.02 EUR 0.34 EUR 2.17 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
ATX Prime
3,203.86 EUR -46.41 EUR -1.43 %
News | Analysen

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 1,52 Prozent leichter bei 3.200,71 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,031 Prozent auf 3.249,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3.250,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3.187,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3.249,26 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0,400 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 3.311,48 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 3.183,43 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 2.331,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,41 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Vienna Insurance (+ 6,75 Prozent auf 71,20 EUR), UBM Development (+ 3,23 Prozent auf 16,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,72 Prozent auf 17,36 EUR), Wienerberger (+ 2,38 Prozent auf 15,94 EUR) und CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AT S (AT&S) (-12,54 Prozent auf 175,80 EUR), Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), FACC (-2,99 Prozent auf 13,64 EUR) und Andritz (-2,92 Prozent auf 79,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 337.234 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,118 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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