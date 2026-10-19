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Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell

Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime bewegt sich derzeit im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
29.50 EUR 1.20 EUR 4.24 %
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AT & S (AT&S)
168.80 EUR -0.80 EUR -0.47 %
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BAWAG
166.60 EUR -0.50 EUR -0.30 %
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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15.18 EUR -0.26 EUR -1.68 %
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DO & CO
194.20 EUR -1.80 EUR -0.92 %
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Erste Group Bank AG
109.80 EUR -0.60 EUR -0.54 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.55 EUR 0.25 EUR 0.85 %
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OMV AG
74.35 EUR 0.40 EUR 0.54 %
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Polytec
5.86 EUR 0.12 EUR 2.09 %
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Rosenbauer
61.60 EUR -0.40 EUR -0.65 %
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Schoeller-Bleckmann
29.30 EUR -0.05 EUR -0.17 %
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Warimpex
0.47 EUR -0.02 EUR -4.08 %
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Wienerberger AG
16.06 EUR -0.14 EUR -0.86 %
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Indizes
ATX Prime
3,186.06 EUR -33.62 EUR -1.04 %
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Am Montag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,12 Prozent schwächer bei 3.183,68 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,006 Prozent schwächer bei 3.219,49 Punkten, nach 3.219,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.219,73 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.181,20 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3.330,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 3.136,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.287,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,77 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit OMV (+ 0,68 Prozent auf 74,25 EUR), AMAG (+ 0,33 Prozent auf 30,00 EUR), CPI Europe (+ 0,26 Prozent auf 15,26 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,17 Prozent auf 29,45 EUR) und DO (+ 0,10 Prozent auf 197,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Warimpex (-5,10 Prozent auf 0,47 EUR), Rosenbauer (-3,15 Prozent auf 61,40 EUR), BAWAG (-2,26 Prozent auf 164,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 170,60 EUR) und Polytec (-2,04 Prozent auf 5,76 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 103.452 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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