Index im Blick

Der ATX zeigt sich am zweiten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,72 Prozent tiefer bei 6.583,25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 194,070 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent fester bei 6.631,34 Punkten in den Handel, nach 6.631,09 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.631,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6.563,35 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.557,32 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Stand von 6.701,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der ATX bei 4.820,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 23,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,03 Prozent auf 75,50 EUR), PORR (+ 0,60 Prozent auf 33,40 EUR), OMV (+ 0,14 Prozent auf 72,95 EUR), Erste Group Bank (+ 0,00 Prozent auf 117,10 EUR) und BAWAG (-0,35 Prozent auf 170,50 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Lenzing (-3,10 Prozent auf 10,62 EUR), Palfinger (-2,73 Prozent auf 26,75 EUR), voestalpine (-2,42 Prozent auf 34,66 EUR), Andritz (-2,16 Prozent auf 81,70 EUR) und UNIQA Insurance (-2,13 Prozent auf 18,38 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 123.141 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,021 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die OMV-Aktie hat mit 7,14 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net