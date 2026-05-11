Schwacher Handel in Zürich: SLI am Dienstagmittag in Rot

SLI-Entwicklung

Aktueller Marktbericht zum SLI.

Am Dienstag geht es im SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0,09 Prozent auf 2.095,52 Punkte nach unten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,887 Prozent schwächer bei 2.078,73 Punkten, nach 2.097,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.076,29 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.096,01 Zählern.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Wert von 2.113,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der SLI bei 2.143,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, notierte der SLI bei 2.003,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,58 Prozent abwärts. 2.223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. 1.915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 1,94 Prozent auf 9.195,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,73 Prozent auf 176,30 CHF), Richemont (+ 1,56 Prozent auf 156,70 CHF), Holcim (+ 1,33 Prozent auf 76,22 CHF) und Swisscom (+ 1,04 Prozent auf 678,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Logitech (-3,13 Prozent auf 81,78 CHF), Swiss Re (-2,42 Prozent auf 121,10 CHF), VAT (-1,93 Prozent auf 590,20 CHF), Zurich Insurance (-0,84 Prozent auf 541,80 CHF) und Swiss Life (-0,77 Prozent auf 846,60 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 836.724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 273,624 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,74 zu Buche schlagen. Mit 5,88 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net