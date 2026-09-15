Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt zum Handelsende

SLI-Performance im Fokus

15.09.26 17:57 Uhr

Der SLI bewegte sich am Dienstagabend im Minus.

Am Dienstag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,57 Prozent tiefer bei 2.211,36 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,766 Prozent schwächer bei 2.207,09 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.224,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2.216,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.189,31 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 2.318,31 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 2.198,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der SLI auf 2.007,72 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,81 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 2,05 Prozent auf 673,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,64 Prozent auf 76,68 CHF), Zurich Insurance (+ 1,14 Prozent auf 600,80 CHF), Swiss Re (+ 1,12 Prozent auf 140,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,93 Prozent auf 218,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil UBS (-3,39 Prozent auf 41,86 CHF), Partners Group (-2,56 Prozent auf 625,00 CHF), Julius Bär (-2,29 Prozent auf 72,60 CHF), Richemont (-1,85 Prozent auf 169,85 CHF) und Nestlé (-1,65 Prozent auf 77,89 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 7.856.798 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 290,528 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,25 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net