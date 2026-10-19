Schwacher Handel in Zürich: SLI leichter

Index im Blick

19.10.26 12:25 Uhr

Der SLI verliert am Mittag an Wert.

Um 12:07 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,35 Prozent leichter bei 2.298,81 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,424 Prozent leichter bei 2.297,01 Punkten, nach 2.306,78 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2.293,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.301,28 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 2.215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2.298,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 2.035,68 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,87 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 0,74 Prozent auf 3.944,00 CHF), Lonza (+ 0,70 Prozent auf 608,20 CHF), VAT (+ 0,59) Prozent auf 612,40 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,38 Prozent auf 210,60 CHF) und Swisscom (+ 0,37 Prozent auf 671,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Lindt (-2,14 Prozent auf 8.240,00 CHF), Straumann (-1,85 Prozent auf 92,08 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,69 Prozent auf 74,40 CHF), UBS (-1,59 Prozent auf 39,00 CHF) und Julius Bär (-1,27 Prozent auf 70,00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1.081.830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 326,266 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent.

Redaktion finanzen.net