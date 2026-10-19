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Index im Blick

Schwacher Handel in Zürich: SLI leichter

Schwacher Handel in Zürich: SLI leichter

Der SLI verliert am Mittag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
80.08 EUR -0.92 EUR -1.14 %
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Amrize
33.67 EUR 0.41 EUR 1.23 %
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Givaudan AG
4,268.00 EUR 40.00 EUR 0.95 %
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Helvetia Baloise Holding AG
224.20 EUR 2.00 EUR 0.90 %
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Julius Bär
75.70 EUR 0.52 EUR 0.69 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,015.00 EUR 45.00 EUR 0.50 %
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Lonza AG (N)
648.60 EUR 2.40 EUR 0.37 %
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Partners Group AG
661.40 EUR 7.00 EUR 1.07 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
404.75 EUR -1.30 EUR -0.32 %
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Straumann Holding AG
99.00 EUR -0.50 EUR -0.50 %
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Swiss Re AG
163.30 EUR 2.90 EUR 1.81 %
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Swisscom AG
720.00 EUR 10.00 EUR 1.41 %
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UBS
42.00 EUR -0.78 EUR -1.82 %
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VAT
664.00 EUR -16.40 EUR -2.41 %
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Indizes
SLI
2,297.44 CHF -9.34 CHF -0.4 %
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Um 12:07 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,35 Prozent leichter bei 2.298,81 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,424 Prozent leichter bei 2.297,01 Punkten, nach 2.306,78 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2.293,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.301,28 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 2.215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2.298,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 2.035,68 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,87 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 0,74 Prozent auf 3.944,00 CHF), Lonza (+ 0,70 Prozent auf 608,20 CHF), VAT (+ 0,59) Prozent auf 612,40 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,38 Prozent auf 210,60 CHF) und Swisscom (+ 0,37 Prozent auf 671,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Lindt (-2,14 Prozent auf 8.240,00 CHF), Straumann (-1,85 Prozent auf 92,08 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,69 Prozent auf 74,40 CHF), UBS (-1,59 Prozent auf 39,00 CHF) und Julius Bär (-1,27 Prozent auf 70,00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1.081.830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 326,266 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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