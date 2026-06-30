Schwacher Handel in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone

SLI-Performance im Blick

16.07.26 17:57 Uhr

Der SLI verlor schlussendlich an Boden.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel letztendlich um 0,24 Prozent tiefer bei 2.290,79 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,200 Prozent tiefer bei 2.291,72 Punkten, nach 2.296,31 Punkten am Vortag.

Bei 2.290,99 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.271,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0,383 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bewegte sich der SLI bei 2.203,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, stand der SLI bei 2.122,09 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 16.07.2025, einen Stand von 1.969,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,50 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.321,54 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 2,85 Prozent auf 56,94 CHF), Schindler (+ 2,12 Prozent auf 269,20 CHF), Lindt (+ 2,12 Prozent auf 9.640,00 CHF), Galderma (+ 1,98 Prozent auf 169,90 CHF) und Amrize (+ 1,87 Prozent auf 41,48 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Partners Group (-6,00 Prozent auf 677,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,91 Prozent auf 78,26 CHF), Straumann (-3,66 Prozent auf 100,15 CHF), UBS (-2,08 Prozent auf 43,36 CHF) und Holcim (-1,82 Prozent auf 74,62 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3.831.470 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 281,444 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net