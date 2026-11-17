SLI aktuell

Der SLI zeigt sich am Dienstagnachmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 1,02 Prozent leichter bei 2.406,94 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,341 Prozent tiefer bei 2.423,48 Punkten, nach 2.431,78 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2.402,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.425,82 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der SLI-Kurs 2.306,78 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.304,26 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 2.038,21 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11,90 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.443,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 0,53 Prozent auf 532,80 CHF), Amrize (+ 0,32 Prozent auf 34,05 CHF), Richemont (-0,03 Prozent auf 173,90 CHF), Lindt (-0,12 Prozent auf 8.570,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,34 Prozent auf 233,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil UBS (-1,93 Prozent auf 39,63 CHF), Swiss Life (-1,65 Prozent auf 977,40 CHF), Novartis (-1,61 Prozent auf 133,58 CHF), Logitech (-1,52 Prozent auf 82,90 CHF) und Galderma (-1,47 Prozent auf 188,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.850.239 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 348,470 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 7,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net