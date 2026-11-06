Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Freitagmittag leichter
Der SLI zeigt sich am Mittag mit negativem Vorzeichen.
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Um 12:08 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 2,37 Prozent tiefer bei 2.354,98 Punkten. Zuvor ging der SLI 1,77 Prozent tiefer bei 2.369,29 Punkten in den Handel, nach 2.412,08 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2.378,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.354,30 Punkten erreichte.
SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,292 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2.226,28 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 2.328,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.010,74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,48 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2.433,53 Punkte. 1.915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 0,42 Prozent auf 523,40 CHF), Logitech (-0,57 Prozent auf 79,84 CHF), UBS (-0,68 Prozent auf 39,62 CHF), Julius Bär (-0,88 Prozent auf 67,64 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,98 Prozent auf 66,84 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swiss Re (-3,99 Prozent auf 152,85 CHF), Kühne + Nagel International (-3,59 Prozent auf 236,40 CHF), Alcon (-3,22 Prozent auf 60,76 CHF), Galderma (-3,10 Prozent auf 189,10 CHF) und Richemont (-3,04 Prozent auf 166,10 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2.073.359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 344,359 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,74 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion Finanzen.net
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