Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Index-Performance

08.10.26 17:57 Uhr

Der SLI gab am Abend nach.

Zum Handelsende fiel der SLI im SIX-Handel um 1,10 Prozent auf 2.196,60 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,603 Prozent schwächer bei 2.207,53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.220,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.211,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.193,39 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,883 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 2.265,74 Punkten bewertet. Der SLI stand vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 2.268,15 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 2.052,74 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,12 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (+ 2,24 Prozent auf 7.775,00 CHF), Sonova (+ 1,19 Prozent auf 255,40 CHF), Nestlé (+ 0,58 Prozent auf 76,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,40 Prozent auf 224,30 CHF) und Julius Bär (+ 0,40 Prozent auf 70,36 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Straumann (-3,62 Prozent auf 87,82 CHF), Richemont (-2,43 Prozent auf 168,40 CHF), Lonza (-2,39 Prozent auf 563,40 CHF), Roche (-2,03 Prozent auf 352,70 CHF) und Sandoz (-2,01 Prozent auf 69,32 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 5.197.986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,46 erwartet. Mit 7,70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net