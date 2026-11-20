Index-Performance

Der SLI gab am Abend nach.

Zum Handelsende fiel der SLI im SIX-Handel um 1,15 Prozent auf 2.340,78 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,269 Prozent schwächer bei 2.361,67 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.368,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.365,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.335,52 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 3,73 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 20.10.2026, mit 2.316,31 Punkten bewertet. Der SLI stand vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 2.299,21 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Stand von 2.023,97 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,82 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.443,50 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swiss Re (+ 1,42 Prozent auf 150,00 CHF), Lindt (+ 1,40 Prozent auf 8.330,00 CHF), Swisscom (+ 1,35 Prozent auf 714,50 CHF), Nestlé (+ 1,30 Prozent auf 85,55 CHF) und Schindler (+ 0,49 Prozent auf 289,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-5,67 Prozent auf 493,70 CHF), Richemont (-4,60 Prozent auf 169,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,22 Prozent auf 65,34 CHF), Julius Bär (-3,85 Prozent auf 65,38 CHF) und UBS (-3,75 Prozent auf 36,97 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 7.074.959 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 346,825 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,71 erwartet. Mit 7,27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net