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Index-Performance im Fokus

Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der SLI bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.86 EUR -0.74 EUR -0.95 %
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Amrize
34.21 EUR 0.27 EUR 0.80 %
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Galderma
195.00 EUR 8.00 EUR 4.28 %
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Julius Bär
74.02 EUR -0.66 EUR -0.88 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,925.00 EUR -240.00 EUR -2.62 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.72 EUR 2.28 EUR 2.55 %
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Partners Group AG
657.80 EUR 4.20 EUR 0.64 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
420.25 EUR -0.75 EUR -0.18 %
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Schindler AG (PS)
289.80 EUR 1.45 EUR 0.50 %
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Swiss Re AG
165.65 EUR 2.40 EUR 1.47 %
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Swisscom AG
710.00 EUR -10.00 EUR -1.39 %
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UBS
42.15 EUR -0.11 EUR -0.26 %
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VAT
641.20 EUR -15.80 EUR -2.40 %
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Indizes
SLI
2,324.22 CHF -3.63 CHF -0.16 %
News | Analysen

Am Donnerstag fällt der SLI um 09:09 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 2.324,61 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2.327,27 Zählern und damit 0,025 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2.327,85 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 2.326,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.321,56 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 1,20 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 2.253,70 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 22.07.2026, einen Wert von 2.280,37 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Wert von 2.040,82 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,07 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Schindler (+ 7,49 Prozent auf 290,00 CHF), Galderma (+ 3,76 Prozent auf 180,80 CHF), Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 85,24 CHF), Swisscom (+ 1,20 Prozent auf 677,00 CHF) und Lindt (+ 0,84 Prozent auf 8.450,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,51 Prozent auf 70,04 CHF), VAT (-2,05 Prozent auf 593,60 CHF), UBS (-1,54 Prozent auf 38,93 CHF), Julius Bär (-1,52 Prozent auf 68,80 CHF) und Roche (-1,28 Prozent auf 387,00 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 625.424 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 336,200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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