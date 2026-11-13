Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone

SLI-Performance

13.11.26 09:27 Uhr

Der SLI fällt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,40 Prozent leichter bei 2.419,99 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,138 Prozent schwächer bei 2.426,26 Punkten, nach 2.429,61 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.416,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2.426,47 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,78 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2.243,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der SLI 2.327,30 Punkte auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 13.11.2025, mit 2.074,79 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,51 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.438,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 2,01 Prozent auf 283,60 CHF), Straumann (+ 0,51 Prozent auf 107,80 CHF), Nestlé (+ 0,45 Prozent auf 86,96 CHF), Alcon (+ 0,36 Prozent auf 60,50 CHF) und Lindt (+ 0,35 Prozent auf 8.525,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-7,18 Prozent auf 163,50 CHF), Amrize (-1,18 Prozent auf 34,25 CHF), UBS (-0,83 Prozent auf 40,39 CHF), Sika (-0,72 Prozent auf 192,50 CHF) und Logitech (-0,68 Prozent auf 84,42 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1.005.346 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 346,059 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net