Schwacher Handel in Zürich: SMI letztendlich im Minus

SMI aktuell

05.11.26 17:57 Uhr

Der SMI verlor am vierten Tag der Woche an Boden.

Am Donnerstag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,37 Prozent tiefer bei 14.967,73 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,708 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,255 Prozent stärker bei 15.061,17 Punkten, nach 15.022,85 Punkten am Vortag.

Bei 14.947,41 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 15.092,56 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 1,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.703,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, notierte der SMI bei 14.551,56 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Stand von 12.363,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 15.092,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Zählern.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 1,99 Prozent auf 159,20 CHF), Sandoz (+ 1,80 Prozent auf 83,62 CHF), Lonza (+ 1,63 Prozent auf 672,40 CHF), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 87,23 CHF) und Sika (+ 1,26 Prozent auf 188,75 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,20 Prozent auf 67,50 CHF), UBS (-3,37 Prozent auf 39,89 CHF), Logitech (-3,28 Prozent auf 80,30 CHF), Amrize (-2,38 Prozent auf 34,84 CHF) und Partners Group (-1,40 Prozent auf 675,40 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 7.070.429 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 339,281 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,98 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net