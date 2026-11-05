DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 9,86 -8,3%Nas 24.437 -5,1%Bitcoin 67.448 -5,9%Euro 1,1239 +0,1%Öl 97,5 +3,1%Gold 4.103 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
SMI aktuell

Schwacher Handel in Zürich: SMI letztendlich im Minus

Schwacher Handel in Zürich: SMI letztendlich im Minus

Der SMI verlor am vierten Tag der Woche an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
73.10 EUR -4.50 EUR -5.80 %
Charts | News | Analysen
Amrize
39.17 EUR 0.85 EUR 2.22 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
89.32 EUR 6.50 EUR 7.85 %
Charts | News | Analysen
Lonza AG (N)
733.60 EUR 14.40 EUR 2.00 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
94.82 EUR 1.42 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
746.80 EUR 8.40 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
429.80 EUR -8.05 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
90.56 EUR 0.96 EUR 1.07 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
207.30 EUR 4.70 EUR 2.32 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
174.65 EUR 3.80 EUR 2.22 %
Charts | News | Analysen
UBS
44.55 EUR 0.10 EUR 0.22 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
14,967.73 CHF -55.12 CHF -0.37 %
News | Analysen

Am Donnerstag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,37 Prozent tiefer bei 14.967,73 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,708 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,255 Prozent stärker bei 15.061,17 Punkten, nach 15.022,85 Punkten am Vortag.

Bei 14.947,41 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 15.092,56 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 1,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.703,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, notierte der SMI bei 14.551,56 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Stand von 12.363,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 15.092,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Zählern.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 1,99 Prozent auf 159,20 CHF), Sandoz (+ 1,80 Prozent auf 83,62 CHF), Lonza (+ 1,63 Prozent auf 672,40 CHF), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 87,23 CHF) und Sika (+ 1,26 Prozent auf 188,75 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,20 Prozent auf 67,50 CHF), UBS (-3,37 Prozent auf 39,89 CHF), Logitech (-3,28 Prozent auf 80,30 CHF), Amrize (-2,38 Prozent auf 34,84 CHF) und Partners Group (-1,40 Prozent auf 675,40 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 7.070.429 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 339,281 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,98 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.