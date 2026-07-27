Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich nachmittags leichter

SMI-Performance im Fokus

29.07.26 15:57 Uhr

Der SMI zeigt sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,43 Prozent tiefer bei 14.508,86 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,671 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,296 Prozent höher bei 14.614,41 Punkten in den Handel, nach 14.571,33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14.485,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.656,05 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,468 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 14.223,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13.031,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, erreichte der SMI einen Wert von 11.958,91 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,52 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14.656,05 Punkten. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Sika (+ 1,61 Prozent auf 179,85 CHF), UBS (+ 1,51 Prozent auf 43,08 CHF), Lonza (+ 1,32 Prozent auf 567,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,83 Prozent auf 206,90 CHF) und Alcon (+ 0,78 Prozent auf 56,94 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Logitech (-3,53 Prozent auf 84,70 CHF), Richemont (-2,14 Prozent auf 189,50 CHF), Amrize (-0,99 Prozent auf 41,03 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,88 Prozent auf 76,74 CHF) und Geberit (-0,86 Prozent auf 527,80 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4.532.661 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 307,340 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net