Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht Abschläge

Index-Bewegung

22.10.26 15:57 Uhr

Kaum bewegt zeigt sich der SMI aktuell.

Um 15:40 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,11 Prozent auf 14.535,83 Punkte an der SMI-Kurstafel. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,665 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14.537,05 Zählern und damit 0,105 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14.552,39 Punkte).

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 14.479,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.554,68 Punkten lag.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13.953,39 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 14.315,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12.614,43 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,73 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Galderma (+ 6,57 Prozent auf 185,70 CHF), Lonza (+ 1,25 Prozent auf 631,40 CHF), Nestlé (+ 1,11 Prozent auf 84,40 CHF), Alcon (+ 1,07 Prozent auf 56,52 CHF) und Novartis (+ 0,88 Prozent auf 128,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,01 Prozent auf 69,68 CHF), Holcim (-1,35 Prozent auf 64,12 CHF), UBS (-1,32 Prozent auf 39,02 CHF), Richemont (-1,22 Prozent auf 173,45 CHF) und Roche (-0,92 Prozent auf 388,40 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 2.111.680 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 336,200 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 7,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net