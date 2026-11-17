SIX-Handel im Blick

Der SMI bewegt sich heute im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,67 Prozent leichter bei 15.091,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,735 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,329 Prozent tiefer bei 15.142,66 Punkten, nach 15.192,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 15.159,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15.083,41 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der SMI einen Stand von 14.391,31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der SMI 14.302,39 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12.597,82 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,92 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 658,40 CHF), Swiss Re (-0,13 Prozent auf 152,70 CHF), Richemont (-0,17 Prozent auf 173,65 CHF), Amrize (-0,32 Prozent auf 33,83 CHF) und Roche (-0,39 Prozent auf 407,70 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-1,83 Prozent auf 644,40 CHF), Swiss Life (-1,53 Prozent auf 978,60 CHF), UBS (-1,46 Prozent auf 39,82 CHF), Galderma (-1,07 Prozent auf 188,95 CHF) und Novartis (-0,88 Prozent auf 134,56 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 664.977 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 348,470 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,71 erwartet. Mit 7,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net