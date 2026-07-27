Schwacher Handel in Zürich: SMI verliert zum Ende des Dienstagshandels

SMI im Blick

11.08.26 17:57 Uhr

Der SMI zeigte sich letztendlich im Minus.

Der SMI fiel im SIX-Handel letztendlich um 0,40 Prozent auf 14.575,25 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,684 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,083 Prozent auf 14.621,54 Punkte an der Kurstafel, nach 14.633,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 14.574,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.669,51 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.235,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13.101,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bewegte sich der SMI bei 11.869,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,02 Prozent nach oben. Bei 14.669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 4,70 Prozent auf 61,06 CHF), Swisscom (+ 1,60 Prozent auf 635,50 CHF), Amrize (+ 1,43 Prozent auf 38,26 CHF), Partners Group (+ 1,34 Prozent auf 739,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,03 Prozent auf 82,64 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Givaudan (-1,84 Prozent auf 3.316,00 CHF), Swiss Life (-1,45 Prozent auf 940,40 CHF), Logitech (-1,24 Prozent auf 84,64 CHF), Swiss Re (-1,23 Prozent auf 136,85 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,18 Prozent auf 197,65 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3.071.327 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 312,379 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net