Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels im Minus

Kursentwicklung

03.11.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,20 Prozent tiefer bei 14.772,78 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,717 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,307 Prozent auf 14.757,15 Punkte an der Kurstafel, nach 14.802,52 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 14.751,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.775,18 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 13.660,92 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Wert von 14.371,77 Punkten auf. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 12.235,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.861,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 0,91 Prozent auf 132,72 CHF), Swiss Re (+ 0,46 Prozent auf 154,35 CHF), Zurich Insurance (+ 0,29 Prozent auf 625,40 CHF), Nestlé (+ 0,22 Prozent auf 84,83 CHF) und Swiss Life (+ 0,02 Prozent auf 959,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Geberit (-2,21 Prozent auf 576,00 CHF), Logitech (-1,71 Prozent auf 77,18 CHF), Sika (-1,49 Prozent auf 182,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,26 Prozent auf 70,44 CHF) und Galderma (-1,10 Prozent auf 189,40 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 139.963 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 351,228 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentaldaten

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net