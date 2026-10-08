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SIX-Handel im Fokus

Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittag

Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittag

Das macht der SLI.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
31.88 EUR 0.13 EUR 0.41 %
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Holcim AG
67.00 EUR -2.36 EUR -3.40 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
239.20 EUR -1.80 EUR -0.75 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,350.00 EUR 120.00 EUR 1.46 %
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Partners Group AG
628.60 EUR -12.60 EUR -1.97 %
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Richemont
180.10 EUR -5.15 EUR -2.78 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
379.00 EUR -3.90 EUR -1.02 %
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Sandoz
74.66 EUR -1.72 EUR -2.25 %
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SGS SA
100.10 EUR 0.92 EUR 0.93 %
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Sika AG
185.85 EUR -0.25 EUR -0.13 %
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Sonova AG
274.50 EUR 4.00 EUR 1.48 %
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Straumann Holding AG
95.50 EUR -1.50 EUR -1.55 %
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Swiss Re AG
152.70 EUR -2.10 EUR -1.36 %
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Swisscom AG
690.00 EUR 25.00 EUR 3.76 %
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UBS
42.25 EUR 0.05 EUR 0.12 %
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Indizes
SLI
2,196.60 CHF -24.32 CHF -1.1 %
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Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,86 Prozent auf 2.201,84 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,603 Prozent leichter bei 2.207,53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.220,92 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.207,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2.196,79 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,647 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2.265,74 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 2.268,15 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 2.052,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,36 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Lindt (+ 2,17 Prozent auf 7.770,00 CHF), Sonova (+ 1,35 Prozent auf 255,80 CHF), SGS SA (+ 0,51 Prozent auf 94,36 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,49 Prozent auf 224,50 CHF) und Swisscom (+ 0,47 Prozent auf 648,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Straumann (-3,42 Prozent auf 88,00 CHF), Richemont (-3,16 Prozent auf 167,15 CHF), Holcim (-1,79 Prozent auf 62,54 CHF), Sika (-1,73 Prozent auf 170,75 CHF) und Sandoz (-1,72 Prozent auf 69,52 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 738.608 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,70 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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