SMI aktuell

Der SMI zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Um 15:40 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,67 Prozent auf 14.622,47 Punkte an der SMI-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,710 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,185 Prozent auf 14.694,55 Punkte an der Kurstafel, nach 14.721,84 Punkten am Vortag.

Bei 14.550,59 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14.721,06 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 3,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bewegte sich der SMI bei 14.478,37 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Stand von 14.368,16 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 20.11.2025, mit 12.543,06 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,38 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15.272,42 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,05 Prozent auf 85,34 CHF), Novartis (+ 0,66 Prozent auf 128,08 CHF), Swiss Re (+ 0,57 Prozent auf 148,75 CHF), Amrize (+ 0,56 Prozent auf 34,03 CHF) und Geberit (+ 0,07 Prozent auf 578,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,99 Prozent auf 65,50 CHF), Richemont (-3,16 Prozent auf 171,55 CHF), UBS (-2,71 Prozent auf 37,37 CHF), Partners Group (-2,01 Prozent auf 624,00 CHF) und Lonza (-1,83 Prozent auf 654,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3.608.384 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 346,825 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net