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Schwacher Handel in Zürich: So performt der SLI am Donnerstagmittag

18.06.26 12:25 Uhr
Schwacher Handel in Zürich: So performt der SLI am Donnerstagmittag | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Zürich mittags.

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2.207,6 PKT -6,5 PKT -0,29%
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Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent auf 2.210,63 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 2.216,33 Zählern und damit 0,099 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.214,14 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.217,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.205,22 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,145 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2.107,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der SLI mit 2.032,22 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, lag der SLI noch bei 1.955,40 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,77 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2.223,32 Punkte. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Galderma (+ 2,08 Prozent auf 176,45 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,97 Prozent auf 87,06 CHF), UBS (+ 1,65 Prozent auf 40,66 CHF), Straumann (+ 0,92 Prozent auf 104,30 CHF) und Sandoz (+ 0,79 Prozent auf 69,32 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Sonova (-2,33 Prozent auf 193,20 CHF), Amrize (-2,19 Prozent auf 43,86 CHF), Kühne + Nagel International (-1,84 Prozent auf 181,65 CHF), Holcim (-1,34 Prozent auf 76,48 CHF) und Partners Group (-1,32 Prozent auf 704,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2.950.621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 280,135 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,21 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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