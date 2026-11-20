SIX-Handel im Blick

Am Freitag ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,63 Prozent tiefer bei 2.353,05 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,269 Prozent schwächer bei 2.361,67 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.368,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.365,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.343,38 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 3,22 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der SLI 2.316,31 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2.299,21 Punkte. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Stand von 2.023,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,39 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.443,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 85,73 CHF), Lindt (+ 1,46 Prozent auf 8.335,00 CHF), Swisscom (+ 1,21 Prozent auf 713,50 CHF), Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 4.082,00 CHF) und SGS SA (+ 0,63 Prozent auf 103,15 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil VAT (-4,24 Prozent auf 501,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,84 Prozent auf 65,60 CHF), UBS (-2,84 Prozent auf 37,32 CHF), Julius Bär (-2,82 Prozent auf 66,08 CHF) und Richemont (-2,12 Prozent auf 173,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2.847.884 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 346,825 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net