Schwacher Handel in Zürich: So performt der SMI aktuell

SMI aktuell

08.10.26 12:25 Uhr

Der SMI zeigt sich derzeit leichter.

Der SMI verliert im SIX-Handel um 12:08 Uhr 1,02 Prozent auf 13.668,13 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,578 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,644 Prozent schwächer bei 13.719,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13.808,42 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13.643,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13.720,56 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0,159 Prozent zurück. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 14.057,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der SMI mit 14.174,35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12.648,11 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,18 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 0,23 Prozent auf 3.426,00 CHF), Swiss Re (+ 0,10 Prozent auf 143,90 CHF), Zurich Insurance (-0,07 Prozent auf 572,60 CHF), Nestlé (-0,08 Prozent auf 75,50 CHF) und Logitech (-0,31 Prozent auf 84,78 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Richemont (-3,16 Prozent auf 167,15 CHF), Holcim (-1,79 Prozent auf 62,54 CHF), Sika (-1,73 Prozent auf 170,75 CHF), Sandoz (-1,72 Prozent auf 69,52 CHF) und Roche (-1,67 Prozent auf 354,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 738.608 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,46 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net