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Schwacher Handel in Zürich: So performt der SMI am Mittag

03.07.26 12:25 Uhr
Schwacher Handel in Zürich: So performt der SMI am Mittag | finanzen.net

Der SMI zeigt sich derzeit wenig bewegt.

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ABB (Asea Brown Boveri)
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Am Freitag fällt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,09 Prozent auf 14.340,53 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,661 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,043 Prozent auf 14.359,10 Punkte an der Kurstafel, nach 14.352,98 Punkten am Vortag.

Bei 14.311,28 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14.393,43 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,09 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.06.2026, bei 13.218,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der SMI bei 12.981,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wurde der SMI mit 11.978,36 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,25 Prozent. Bei 14.406,85 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,81 Prozent auf 86,46 CHF), Holcim (+ 1,34 Prozent auf 75,88 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 207,10 CHF), Geberit (+ 0,74 Prozent auf 541,80 CHF) und Sika (+ 0,58 Prozent auf 173,70 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swisscom (-0,90 Prozent auf 608,50 CHF), Swiss Re (-0,85 Prozent auf 129,00 CHF), Roche (-0,82 Prozent auf 338,70 CHF), Nestlé (-0,69 Prozent auf 83,87 CHF) und Givaudan (-0,69 Prozent auf 3.478,00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1.180.513 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 284,935 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,84 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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24.06.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
10.06.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
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